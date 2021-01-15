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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in üstünü çizdi!
15.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in üstünü çizdi!

Ziraat Türkiye Kupası maçında da süre alamayan Adem Ljajic'in ayrılık ihtimali biraz daha güçlendi

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in üstünü çizdi!
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Başkanı Çebi’ye teslim ettiği transfer raporunda bir golcü ve stoper isteyen Sergen Yalçın’ın, Adem Ljajic’ten ümidini büyük ölçüde kestiği belirlendi. Deneyimli hocanın ayrılmak istemesi halinde yetenekli oyuncunun gidişine onay vereceğini dile getirdiği öğrenildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transferde kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirmek isterken, Adem Ljajic sorununa da çözüm bulmaya çalışıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi’ye geçtiğimiz günlerde transfer raporunu teslim eden Yalçın’ın bir golcü ve stoper istediği öğrenildi. Mali koşulların oluşması halinde savunma ve hücum hattını birer deneyimli isimle takviye etmenin planlarını yapan siyah-beyazlı hocanın, Ljajic’le yolların ayrılmasına da karşı olmadığı belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki akşam Çaykur Rizespor’la oynanan maçın kadrosuna dahil edilen yetenekli futbolcu 90 dakika kulübede beklerken, süre alamamıştı. Yaklaşık 2 ay sonra kadroya giren Ljajic’in kupa maçında bile şans bulamaması ayrılık ihtimalinin biraz daha güçlendiği şeklinde yorumlandı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Sergen Yalçın, Adem Ljajicin üstünü çizdi

Teknik patron Sergen Yalçın’ın uzun süredir kazanmaya çalıştığı yıldız futbolcudan ümidini büyük ölçüde kestiği ileri sürüldü. Yalçın’ın yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerde ayrılmak istemesi halinde Adem Ljajic’in gidişine onay vereceğini dile getirdiği kaydedildi. Ljajic’in kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması halinde yabancı kontenjanı anlamında teknik heyetin eli bir hayli güçlenecek. Yabancı sayısının 14’ten 16’ya yükselmesiyle birlikte Tyler Boyd’u listeye dahil etmeye karar veren teknik heyetin, Ljajic’in olası vedasıyla açılacak kontenjana iki yeni yabancıyı yazmayı planlandığı belirtildi.

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