Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son sağ bek adayı Rosier

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transfer gündemine Portekiz ekibi Sporting CP’nin Fransız sağ beki Valentin Rosier’i aldı.

Nazım Sangare ve Davide Santon gibi isimlerden istediğini alamayan siyah-beyazlılar, rotasını bu kez Portekiz’e çevirdi. Geçen sezon Fransız ekibi Dijon’dan Sporting’e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun, bir yıllık kiralama ücreti ve maaşının toplam 1 milyon euro olması bekleniyor. Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.