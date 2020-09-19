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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son sağ bek adayı Rosier
19.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son sağ bek adayı Rosier

Sangare ve Santon gibi isimlerden istediğini alamayan Beşiktaş yönetimi, rotayı 24 yaşındaki futbolcuya çevirdi.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son sağ bek adayı Rosier
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Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transfer gündemine Portekiz ekibi Sporting CP’nin Fransız sağ beki Valentin Rosier’i aldı.

Nazım Sangare ve Davide Santon gibi isimlerden istediğini alamayan siyah-beyazlılar, rotasını bu kez Portekiz’e çevirdi. Geçen sezon Fransız ekibi Dijon’dan Sporting’e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun, bir yıllık kiralama ücreti ve maaşının toplam 1 milyon euro olması bekleniyor. Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.

Transfer haberleri | Beşiktaşta son sağ bek adayı Rosier

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