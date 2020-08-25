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25.08.2020 - 09:07 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı

Kara Kartal, hücum hattına yapacağı 2 transfer için düğmeye PAOK maçı sonrasında basacak. Şu anda listesinde; Oumar Niasse ve Papiss Cisse’yi bulunduran yönetim, bu hafta içerisinde en az 1 ismi açıklamayı planlıyor.

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı
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Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde kadrosuna 2 forvet takviyesi yapmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultura; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis gibi isimleri gündemine alan yönetim, bu 3 isimde mutlu sona ulaşamadı. Bu gelişme sonrasında kulübe menacerler aracılığıyla önerilen; Oumar Niasse ve Papiss Cisse isimlerinin üzerine yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, hücum hattına yapacağı takviyelere PAOK arası verdi. Dün tam kadro maçın oynanacağı Selanik’e giden yöneticiler, Yunanistan ekibi karşısından turla ayrılıp sonrasında yeni transferini yapmayı amaçlıyor. Şu andaki şartlarda bu 2 isim üzerine yoğunlaşan Beşiktaş’ın, PAOK karşılaşması sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’la yeni bir zirve daha yapıp bu konudaki son gelişmeleri değerlendirmesinin ardından imzaları atması bekleniyor.

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Planlama belli oldu

Everton’daki 4 yıllık macerası sona eren 30 yaşındaki golcü Oumar Niasse, Beşiktaş’tan seneliği 2 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma istiyor. Senegalli futbolcuya ek olarak Aytemiz Alanyaspor’daki kariyerine noktayı koyan Papiss Cisse de Siyah-Beyazlılar’dan 1.5 milyon Euro maaşlı iki sezonluk kontrat talep ediyor. Yeni kadro planlamasında ortalama maaşını 1.2 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, sadece forvet hattında bu konuda esneklik yapacak. Niasse için 1.5; Cisse için de 1 milyon Euro’luk maaş önerisi planlaması içerisinde bulunan Kara Kartal, PAOK karşılaşması sonrasında düğmeye basacak.

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