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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Bellingham'ı transfer etti
20.07.2020 - 12:43 | | İSTANBUL (AA)

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Bellingham'ı transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı renklerine bağladı.

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Bellingham'ı transfer etti
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Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Bellinghamı transfer etti

Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon avro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon avro kazanacağı basına yansıdı. Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı. İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

 

 

  

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