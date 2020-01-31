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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Emre Can'ı açıkladı!
31.01.2020 - 21:08 |

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Emre Can'ı açıkladı!

Borussia Dortmund, Juventus'tan Emre Can'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Emre Can'ı açıkladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. 

Juventus'a 2018 yılında transfer olan Emre Can, İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.

Transfer haberleri | Borussia Dortmund, Emre Canı açıkladı

 

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