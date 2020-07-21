Transfer haberleri | Burak Yılmaz'a talip! Resmen açıkladı...

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz için sürpriz transfer açıklaması geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan Raşit Altun, Fransız ekibi Lille'nin Burak Yılmaz ile ilgilendiğini açıkladı.

İşte Altun'un açıklamaları;

'Burak Yılmaz'a Fransa'dan çok ciddi bir teklif var. Lille'in bir isteği var. Burak Yılmaz önümüzdeki sezon Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yla aynı takımda olabilir. Bu konuşmasından sonra 'söyleyeyim' dedim. Zaten bir ilgi var. Beşiktaş da Burak Yılmaz da devam etmek istiyor ama profesyonel futbolda ekonomik duruma da bakmak lazım.' açıklamalarını yaptı.