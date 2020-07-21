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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Burak Yılmaz'a talip! Resmen açıkladı...
21.07.2020 - 10:07 |

Transfer haberleri | Burak Yılmaz'a talip! Resmen açıkladı...

Bein Sports'ta yayınlanan programda Raşit Altun, Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz için sürpriz transfer açıklaması geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan Raşit Altun, Fransız ekibi Lille'nin Burak Yılmaz ile ilgilendiğini açıkladı.

Transfer haberleri | Burak Yılmaza talip Resmen açıkladı...

İşte Altun'un açıklamaları;

'Burak Yılmaz'a Fransa'dan çok ciddi bir teklif var. Lille'in bir isteği var. Burak Yılmaz önümüzdeki sezon Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yla aynı takımda olabilir. Bu konuşmasından sonra 'söyleyeyim' dedim. Zaten bir ilgi var. Beşiktaş da Burak Yılmaz da devam etmek istiyor ama profesyonel futbolda ekonomik duruma da bakmak lazım.' açıklamalarını yaptı.

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