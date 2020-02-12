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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Bursasporlu Canberk Shkupi'ye kiralandı
12.02.2020 - 09:54 | | BURSA (AA)

Transfer haberleri | Bursasporlu Canberk Shkupi'ye kiralandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı.

Transfer haberleri | Bursasporlu Canberk Shkupi'ye kiralandı

Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Transfer haberleri | Bursasporlu Canberk Shkupiye kiralandı

Bursaspor'un deplasmanda Osmanlıspor'u yendiği maçın hikayesi

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