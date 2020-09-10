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10.09.2020 - 16:59 |

Transfer haberleri | Cavani'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Uruguaylı golcünün temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani'den flaş açıklama geldi.

Fenerbahçeli yetkililerin kendisini aradığını ifade eden Nando Guglielmone Cavani, ''Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok.

"Ortada bir transfer pazarlığı yok"

Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok'' dedi.

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 Transfer haberleri | Cavaninin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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