Transfer haberleri | Cavani'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani'den flaş açıklama geldi.

Fenerbahçeli yetkililerin kendisini aradığını ifade eden Nando Guglielmone Cavani, ''Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok.

"Ortada bir transfer pazarlığı yok"

Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok'' dedi.