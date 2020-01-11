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11.01.2020 - 14:26 | | ANTALYA (AA)

Transfer haberleri | Çaykur Rizespor'da Skoda ve Harmash imzayı attı

Karadeniz kulübü, Çek forvet Milan Skoda ve Ukraynalı orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı renklerine kattı.

Transfer haberleri | Çaykur Rizespor'da Skoda ve Harmash imzayı attı
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İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren yeşil-mavililer, iki futbolcu için konaklama yapılan otelde imza töreni düzenledi.

Kulüp, Slavia Prag'dan 33 yaşındaki Milan Skoda'yı 1,5 yıllığına transfer ederken, Dinamo Kiev'den 29 yaşındaki Denys Harmash'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımlarında oynayan futbolcuları devre arasında transfer etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Bal, "Büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Milan Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet. Bir an önce antrenmana katılmak istiyor." dedi.

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Lukas Podolski iddialarına ilişkin ise Bal, "Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu ama hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Kendisi de açıklama yaptı, 'Rize'nin enteresanı çay.' demişti. Ben de kendisine Karadeniz'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma iki ya da üç oyuncu takviyesi daha yapacaklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, "Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz, milli takıma seçildi. Devre arasında hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

 

 

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