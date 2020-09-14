Transfer haberleri | Cocu, Galatasaray'ın gözdesini kadrosuna katıyor!

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'a sürpriz bir isim talip oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

İngiliz basınının iddiasına göre; Lech Poznan'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu İngiltere'ye gidecek.

Lech Poznan teknik direktörü Dariusz Zuraw transfer için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi.

Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.