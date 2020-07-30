30.07.2020 - 09:34 | | Sabah
Transfer haberleri | Cyle Larin için resmi transfer teklifi!
Zulte Waregem, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Cyle Larin için Beşiktaş'a yeni bir teklif yaptı.
Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.
1 milyon 250 bin Euro maaşı olan Larin'i elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Rus ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği oyuncusu için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı.
İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Larin, Zulte Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.
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