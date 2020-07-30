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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Cyle Larin için resmi transfer teklifi!
30.07.2020 - 09:34 | | Sabah

Transfer haberleri | Cyle Larin için resmi transfer teklifi!

Zulte Waregem, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Cyle Larin için Beşiktaş'a yeni bir teklif yaptı.

Transfer haberleri | Cyle Larin için resmi transfer teklifi!
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Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.

Transfer haberleri | Cyle Larin için resmi transfer teklifi

1 milyon 250 bin Euro maaşı olan Larin'i elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Rus ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği oyuncusu için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı.

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Larin, Zulte Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.

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