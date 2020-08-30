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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...
30.08.2020 - 09:43 | | Sporx

Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...

Davide Santon transferinde Roma ile son ekonomik detayları görüşen Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta İtalyan sağ beke imza attıracağı iddia edildi.

Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...
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Beşiktaş'ın sağ bek transferinde ilk hedefi olan Davide Santon konusunda pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.

Roma'da ilk 11 şansı zor görülen Santon için Beşişktaş ve Roma kulüplerinin pazarlık aşamasında olduğu ve son parasal konuların konuşularak anlaşma zemininin arandığı belirtiliyor. Öte yandan İtalyan basını oyuncunun Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiğini belirtirken Santon'un Roma'dan ayrılmak üzere olduğu ve imza töreninin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini sayfalarına taşıdı.

Inter altyapısından yetişen Davide Santon, Serie A kariyerinde çıktığı 133 maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.

Transfer haberleri | Davide Santonu duyurdular Haftaya imzalıyor...

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