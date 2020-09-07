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07.09.2020 - 11:48 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Transfer haberleri | Denizlispor, Enzo Roco'ya talip oldu

BeÅŸiktaÅŸ'la sÃ¶zleÅŸmesini fesheden Åžilili savunmacÄ±ya Denizlispor talip oldu. Roco'ya teklifini ileten yeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n oyuncudan haber beklediÄŸi bildirildi.

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SÃ¼per Lig'de transfer dÃ¶neminde kaleciler Cenk ve Pantilimon, orta saha Bakalorz, forvet Mesanovic ile kanat oyuncusu Sagal'la sÃ¶zleÅŸme imzalayan Denizlispor, BeÅŸiktaÅŸ'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Enzo Roco'ya talip oldu. Åžilili stopere teklifini ileten yeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n oyuncudan haber beklediÄŸi bildirildi. Roco'nun TÃ¼rkiye'de mutlu olduÄŸu ve Denizlispor'a gelebileceÄŸi bildirildi.

Futbola Catolica alt yapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, sÄ±rasÄ±yla Elche, O'Higgins, Espanyol, Cruz Azul ve BeÅŸiktaÅŸ formalarÄ±nÄ± giydi. Siyah-beyazlÄ±lara 2018-2019'da transfer olan Roco ilk sezonunda 10 resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. Åžilili oyuncu geÃ§en sezon ise SÃ¼per Lig, TÃ¼rkiye KupasÄ± ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 17 karÅŸÄ±laÅŸmada oynadÄ±. Roco, Ã¼lkesinin milli takÄ±mÄ±ndan Denizlisporlu Sagal'la da takÄ±m arkadaÅŸÄ±.

Enzo Roco takÄ±mla vedalaÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile yollarÄ± ayrÄ±lan Åžilili savunmacÄ± Enzo Roco, bugÃ¼nkÃ¼ antrenman Ã¶ncesi takÄ±mla vedalaÅŸtÄ±.

28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n BJK Nevzat Demir Tesisleriâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi antrenman Ã¶ncesinde; Teknik DirektÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, teknik ekip ve futbolculara veda etti.

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Transfer haberleri | Denizlispor, Enzo Rocoya talip oldu

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