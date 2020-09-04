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HaberlerDenizlispor Haberleri Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı
04.09.2020 - 13:30 |

Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı

Yukatel Denizlispor, 33 yaşındaki Rumen kaleci Pantilimon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı
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Denizlispor, Nottingham Forest forması giyen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti.

İşte Yeşil - Siyahlıların transfer için yaptığı paylaşım;

Bir Çin atasözü; “Bazı horozlar uçabilir.”😎

Denizlispor’a hoş geldin Costel Pantilimon!

Bugün 15.30’da düzenlenecek imza töreni için Instagram canlı yayınında görüşmek üzere!

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Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimonu renklerine bağladı

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