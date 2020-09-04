04.09.2020 - 13:30 |
Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı
Yukatel Denizlispor, 33 yaşındaki Rumen kaleci Pantilimon'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Denizlispor, Nottingham Forest forması giyen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti.
İşte Yeşil - Siyahlıların transfer için yaptığı paylaşım;
Bir Çin atasözü; “Bazı horozlar uçabilir.”😎
Denizlispor’a hoş geldin Costel Pantilimon!
Bugün 15.30’da düzenlenecek imza töreni için Instagram canlı yayınında görüşmek üzere!