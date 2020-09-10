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10.09.2020 - 14:08 | | AA

Transfer Haberleri | Denizlispor'da 2 transfer birden!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak için hazırlanan Denizlispor Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Transfer Haberleri | Denizlispor'da 2 transfer birden!
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Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile 22 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir'in transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, transferler için uzun süre uğraş verdiklerini, kendileri için kolay olmadığını söyledi.

Şanlıkan, şöyle konuştu:

"Özer ile 4 yıllık bir anlaşma sağladık. Sakıb 9 yıl önce Denizlispor'da oynamıştı. Sakıb'ı geçen yıl ve önceki yıllarda takıma getirmek için çok uğraş vermiştik ve olmamıştı. Bu yıla nasipmiş. Sağ ve sol bekimiz emin ellerde. İnşallah ikisi de çok iyi performanslar gösterir. Kolay transferler değildi. Umarım harcadığımız emeğin karşılığını sahada verirler. "

Sportif direktör Burak Özsaraç da ilk etapta 2 transfer daha yapacaklarını, bir orta saha ve bir de kanat mevkisine oyuncu almak için çalıştıklarını bildirdi.

Özsaraç, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir stoperimiz de yolda. Pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Bu oyuncular da geldikten sonra kadro yapımızın tamamlandığını düşünüyoruz. Önümüzde 5 Ekim'e kadar bir zaman var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda ihtiyacımız olursa tekrar transfer yapmayı düşünebiliriz." diye konuştu.

Denizlispor'a 1 yıllık imza atan Sakıb Aytaç ise takımda olduğu için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "9 yıl önce buradaydım. O zamanlar daha genç ve tecrübesizdim. Tekrar gelmek nasip oldu. Şimdi kendimi daha olgun ve tecrübeli hissediyorum. İnşallah burada kulübümüzün öngördüğü hedeflere çok iyi çalışarak ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özer Özdemir ise Denizlispor'a gelmeyi çok istediğini ve yöneticilerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Takımın iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Hedeflerimiz var. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

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