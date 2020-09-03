Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Transfer haberleri | Denizlispor'da gündem Yaya Sanogo
03.09.2020 - 11:57 | | DHA

Transfer haberleri | Denizlispor'da gündem Yaya Sanogo

SÜPER Lig'de son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal ile resmi sözleşmeye imza atan, kale, defans ve forvet hattı için birçok ismi listesinde bulunduran Denizlispor, golcü Yaya Sanogo'yu da gündemine aldı.

Transfer haberleri | Denizlispor'da gündem Yaya Sanogo
ABONE OL

Estupinan'ın takımdan ayrılmasının ardından, santrfor transferi için gaza basan yeşil-siyahlılar Everton ile sözleşmesi biten Oumar Niasse için girişimlerini sürdürürken, Sanogo için de nabız yoklamaya başladı.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo'ya teklifini ileten Denizlispor'un Fransız oyuncudan yanıt beklediği bildirildi. Arsenal, Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic gibi takımların da formasını giyen 27 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Toulouse'da çıktığı 15 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Transfer haberleri | Denizlisporda gündem Yaya Sanogo

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi Zaferinin Sonrası Soyunma Odasındaki Sevinci

Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Denizlispor'da gündem Yaya Sanogo
    Transfer haberleri | Denizlispor'da gündem Yaya Sanogo
  2. Son Dakika | Antalyaspor'da korona virüs şoku!
    Son Dakika | Antalyaspor'da korona virüs şoku!
  3. Hasan Kartal: Muriqi satılırsa, sözleşmemizde yazılan rakamı alacağız
    Hasan Kartal: Muriqi satılırsa, sözleşmemizde yazılan rakamı alacağız
  4. Danilo Barthel: Fenerbahçe global ve köklü tarihi olan bir kulüp
    Danilo Barthel: Fenerbahçe global ve köklü tarihi olan bir kulüp
  5. Milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyası için sevenlerinden affını diledi
    Milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyası için sevenlerinden affını diledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante

Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante

NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı

Mert Nobre açıkladı: Alex'in planında Fenerbahçe var...

Mert Nobre açıkladı: Alex'in planında Fenerbahçe var...

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber