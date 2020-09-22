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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Transfer Haberleri | Diego Llorente'nin yeni takımı Leeds United!
22.09.2020 - 18:02 |

Transfer Haberleri | Diego Llorente'nin yeni takımı Leeds United!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, stoper transferi için Diego Llorente ile anlaşmaya vardı.

Transfer Haberleri | Diego Llorente'nin yeni takımı Leeds United!
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İspanyol basınında yer alan habere göre Premier Lig'de üst sıraları hedefleyen Leeds United, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ligde oynanan 2 karşılaşmada gol atma becerisiyle ön plana çıkan ekip, bunun yanı sıra savunmadaki sıkıntılarla da eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

180 DAKİKADA 7 GOL!

Kendine has yöntemleriyle birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın en 'bilge' antrenörlerinden biri olarak kabul edilen Bielsa'nın ekibi, Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada kalesinde tam 7 gol gördü.

Liverpool karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrasında Fulham karşısında maçın ikinci yarınısının başlarında 4-1 öne giren takım, savunmadaki zaafların neticesinde skoru koruyamamış ve karşılaşma 4-3 Leeds üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Bu nedenle savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Leeds, La Liga ekiplerinden Diego Llorente'yi gündemine almıştı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON

Alınan bilgiye göre Leeds United, 27 yaşındaki stoper Diego Llorente'nin transferi için 25 milyon euro karşılığında Real Sociedad ile anlaştı.

Transfer Haberleri | Diego Llorentenin yeni takımı Leeds United

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