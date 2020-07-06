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06.07.2020 - 11:38 |

Transfer Haberleri | Djordje Despotovic kimdir? Sırp oyuncu Despotovic kaç yaşında?

Transfer döneminin açılmasıyla beraber gündemin dikkat çeken isimlerden biri olan Djordje Despotovic kimdir? 1 Temmuz itibariyle serbest durumda bulunan Sırp oyuncu hangi takımlarla anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Djordje Despotovic kimdir? Sırp oyuncu Despotovic kaç yaşında?
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1992 doğumlu olan Despotovic, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Trabzonspor ile anılan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Djordje Despotovic kimdir?

28 yaşındaki Sırp futbolcu 1.90 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Son iki sezonda Orenburg forması giyen golcü oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona erdi.

KSC Lokeren, Kızılyıldız gibi kulüplerde forma giyen Sırp oyuncu, Kazakistan’da Astana ve Tobol Kostanay’da oynadıktan sonra 2018’de bedelsiz olarak Orenburg’a transfer olmuştu.

Trabzonspor ile anılan  serbest statüsündeki Despotovic, bu sezon Orenburg ile ligde 20 maça çıkıp 8 gol atmıştı.

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