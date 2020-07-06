Transfer Haberleri | Doğukan İnci kimdir?

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri de Doğukan İnci. Karşıyaka’da forma giyen genç oyuncunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Doğukan İnci kimdir? Kaç yaşında?

3.Lig ekiplerinden Karşıyaka’da forma giyen Doğukan İnci 21 yaşında. 1.82 boyundaki genç futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapıyor. Beşiktaş ile anılan oyuncunun 30 Haziran 2023’e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Doğukan, bu sezon gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 12 gol 5 asist ile kulübü Karşıyaka’yı sırtlayan futbolculardan biri oldu.