Transfer Haberleri | Dorukhan'ın transfer iddialarına yanıt

Beşiktaş'ta sezon başında kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Dorukhan Toköz'ün geleceği ile ilgili menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Bulut, temsilcisi olduğu Milli futbolcunun transferi ile ilgili herhangi bir takımla görüşmediklerini ve oyuncusunun Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

Ahmet Bulut'un Dorukhan ile ilgili sözleri:

"Dorukhan'ın Beşiktaş'la 1 sene daha sözleşmesi var, başka takımlarla görüşmedik. Futbola konsantre oldu, bu sene Beşiktaş'ta kalacak."