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09.09.2020 - 15:44 |

Transfer Haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa yolunda

Arsenal'de Bernd Leno'nun sakatlığı sonrası kaleyi alan Emiliano Martinez, sergilediği başarılı performans sonrası ilk kaleci olmak adına takımdan ayrılmaya hazırlanırken oyuncuyu kadrosuna katmak adına Aston Villa'nın devrede olduğu aktarıldı.

Transfer Haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa yolunda
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Arsenal'de Alman file bekçisi Bernd Leno'nun sakatlığı sonrası kaleyi devralan Emiliano Martinez, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sky Sports'a göre Arjantinli kaleci için Aston Villa devrede...

Bernd Leno'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Emiliano Martinez, Alman kalecinin sakatlıktan dönüşü sonrası yeniden ikinci kaleci rolüne dönecek. Martinez, ilk kaleci olabilmek adına takımdan ayrılmak istediğini aktarırken bu doğrultuda Aston Villa'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmekte.

Transfer Haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa yolunda

 

 

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