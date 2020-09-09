Transfer Haberleri | Emiliano Martinez, Aston Villa yolunda

Arsenal'de Alman file bekçisi Bernd Leno'nun sakatlığı sonrası kaleyi devralan Emiliano Martinez, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sky Sports'a göre Arjantinli kaleci için Aston Villa devrede...

Bernd Leno'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Emiliano Martinez, Alman kalecinin sakatlıktan dönüşü sonrası yeniden ikinci kaleci rolüne dönecek. Martinez, ilk kaleci olabilmek adına takımdan ayrılmak istediğini aktarırken bu doğrultuda Aston Villa'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmekte.