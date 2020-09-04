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HaberlerGöztepe Haberleri Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda
04.09.2020 - 12:15 | | Yeni Asır

Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda

Göztepe, Deportivo ile sözleşmesi sona eren Emre Çolak'a teklif götürdü.

Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe, transferde gaza bastı. Orta alanda Castro, Borges ve Serdar gibi yıldızlarını kaybeden Göz-Göz'de yönetim on numara pozisyonu için yerli bir isme teklif götürdü.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi sona eren eski milli yıldız Emre Çolak'ı radarına aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2016 yılından bu yana yurtdışında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu da Türkiye'ye dönmeye Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

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EMRE ÇOLAK'A CAZİP TEKLİF

Göz Göz yönetimi bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin Euro'luk teklif götürdü. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konuları detaylandırmak için bir araya gelecek.

4 SEZONDUR DIŞARDA

G.SARAY altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılı ekipteki performansıyla İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Wahda da forma giyen Emre geçen sezon devre arasında eski kulübü Deportivo'ya geri döndü. Emre İspanya'da ikinci yarıda 16 maçta forma giyip fileleri 2 kez havalandırdı.

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Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti

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