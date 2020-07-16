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16.07.2020 - 08:17 | | TAKVİM

Transfer haberleri | Emre Çolak yeniden Süper Lig'e

İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi fesh eden Emre Çolak, yeniden Türkiye’ye dönme aşamasında. Tecrübeli oyuncuyu Süper Lig’den birçok takımın takibe aldığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Emre Çolak yeniden Süper Lig'e
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak yeniden Süper Lig'e dönüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi fesh eden Emre Çolak, yeniden Türkiye'ye dönme aşamasında. Tecrübeli oyuncuyu Süper Lig'den birçok takımın takibe aldığı öğrenildi. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni yabancı kuralı sonrası yıldız oyuncuyu transfer etmekte kararlı.

Transfer haberleri | Emre Çolak yeniden Süper Lige

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