04.09.2020 - 16:37 | | TRT Spor
Transfer haberleri | Eran Zahavi, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi için flaş bir gelişme yaşanıyor.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe için flaş bir gelişme gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan hücum oyuncusu Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan kontratını feshetti.
İsrailli futbolcunun kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans.
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