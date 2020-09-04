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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Eran Zahavi, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti!
04.09.2020 - 16:37 | | TRT Spor

Transfer haberleri | Eran Zahavi, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi için flaş bir gelişme yaşanıyor.

Transfer haberleri | Eran Zahavi, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti!
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe için flaş bir gelişme gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan hücum oyuncusu Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan kontratını feshetti.

İsrailli futbolcunun kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans.

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Transfer haberleri | Eran Zahavi, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti

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