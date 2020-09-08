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08.09.2020 - 14:49 | | Fanatik

Transfer haberleri | Erkan Zengin, Kocaelispor yolunda

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin'in yeni takımı şimdiden merak konusu oldu. Eski günlerine dönmek için TFF 2.Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor tecrübeli futbolcu ile iletişime geçti.

Transfer haberleri | Erkan Zengin, Kocaelispor yolunda
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Erkan Zengin, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar" dedi.

Erkan Zengin'in yeni takımı şimdiden merak konusu oldu. Eski günlerine dönmek için TFF 2.Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor tecrübeli futbolcu ile iletişime geçti. Yeşil Siyahlı ekip 35 yaşındaki futbolcuya teklifini yaptı ve oyuncunun kararını beklemeye başladı. Erkan Zengin'in düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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