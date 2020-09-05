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05.09.2020 - 13:17 | | AA

Transfer Haberleri | Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.

Transfer Haberleri | Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. 2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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Transfer Haberleri | Everton, Brezilyalı futbolcu Allanı transfer etti

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