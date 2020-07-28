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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedo'yu transfer gündemine aldı
28.07.2020 - 10:12 | | Sabah

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedo'yu transfer gündemine aldı

Bu sezon özellikle forvet hattında oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, tüm yük Vedat Muriqi'nin omuzlarındaydı. Mevlüt Erdinç'ten hiç katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye Vedat Muriqi ile de rekabet edebilecek bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedo'yu transfer gündemine aldı
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Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedoyu transfer gündemine aldı

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriqi'nin ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo olduğu ortaya çıktı.

Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.

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MANCHESTER CITY'DE OYNADI

Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi.

Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor.

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