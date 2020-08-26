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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!
26.08.2020 - 20:11 | | TRT Spor

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!

İsmail Yüksek, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Novak, Thiam, Sinan Gümüş, Sosa ve son olarak da Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!
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Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşme devam ediyor.

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Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep ederken iki kulüp arasında pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine devam ediyor. Kongolu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 2018 yılında Ingolstadt'tan Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Kongolu savunmacı Fransa Ligue 1'de 61 maça çıkarken; Almanya Bundesliga'da 69 maçta forma giydi.

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