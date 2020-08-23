Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor!
23.08.2020 - 10:15 | | Sabah

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor!

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor!
ABONE OL

Vedat Muriç'i Lazio'ya satması an meselesi olan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI

Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Golcü ve stoper...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Ozan Kabak bombası! Görüşmeler başladı...

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

Maç özeti | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-2
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Dışişleri sahaya indi!
    Dışişleri sahaya indi!
  2. Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı
    Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı
  3. Norveç'te Omar-Sörloth krizi!
    Norveç'te Omar-Sörloth krizi!
  4. 21. yüzyılın ustası
    21. yüzyılın ustası
  5. Boğaz'da dev şölen
    Boğaz'da dev şölen



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

Lille-Rennes: 1-1

Lille-Rennes: 1-1

Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi

Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi

NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse

NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse

Sıradaki Haber