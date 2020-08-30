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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Manuel Lanzini'yi kiralamak istiyor!
30.08.2020 - 22:37 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Manuel Lanzini'yi kiralamak istiyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... 11 transfer yapan Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini için harekete geçti.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Manuel Lanzini'yi kiralamak istiyor!
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Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi kiralamak için girişimlere başladı.

Team Talk'ın haberine göre, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla transfer döneminin en dikkat çekici takımlarından biri olan Fenerbahçe, Manuel Lanzini'yi kiralamak istiyor. West Ham'ın bu dönemde elden oyuncu çıkarmaya yönelik politika izleyebileceği kaydedildi fakat Lanzini'ye Suudi Arabistan kulübü Al Nassr da talip.

Giuliano'nun Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Suudi Arabistan kulübü Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Lanzini ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe'nin de kiralama konusunda Lanzini için devrede olduğu öne sürüldü.

Lanzini geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 asist yaptı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Manuel Lanziniyi kiralamak istiyor

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