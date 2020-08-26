Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı...

Süper Lig'de Filip Novak, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu.

Sarı-lacivertliler, pazartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Mauricio Lemos'a imza attırdı. Uruguaylı stoperin 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lemos'tan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Lemos, "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Emre ve Lugano'dan referans aldık"

Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık.

Bir diğer yönetici Kemal Danabaş ise, "1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor" diyerek transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

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