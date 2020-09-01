Transfer haberleri | Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaşma sağladı!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna 11 yeni isim kattıktan sonra frene bastı… Bunun ana sebebinin kanat transferinde yaptığı girişimlerden yanıt beklemesi olduğu ve Bordeaux'dan Nijeryalı Samuel Kalu transferinde son aşamaya gelindiği belirtildi. Bordeaux'da geçen yıl 20 lig maçına çıkan Kalu, bu sezon başlayan ligde ise iki maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe ile söz kesen Kalu konusunda, Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Sarılacivertliler 23 yaşındaki Nijeryalı'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Oyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi. Sağ kanatta oynayan genç futbolcu, süratli yapısı ve top taşıma özelliğiyle dikkat çekiyor. Kalu, stiliyle geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Henry Onyekuru'ya benziyor.

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