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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya!
26.07.2020 - 10:35 | | Fanatik

Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya!

Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan, transferin gözdesi durumda. Galatasaray'ın da çok istediği Kaan için Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya!
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Bundesliga’da geride bıraktığımız sezonda küme düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan, Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin de gözde transfer hedefleri arasında yer alıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ve yönetimin, savunma için düşündüğü 1 numaralı isim olan Kaan’ın Düsseldorf’la sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler’in tüm imkanlarını seferber ettikleri öğrenildi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya

Şu anki şartlarda Milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı düşünen Fenerbahçe’nin, Almanlar’la ortak noktada buluşması durumunda hemen Kaan tarafıyla masaya oturacağı konuşuluyor.

Bu sezon stoper mevkiinde büyük sıkıntı çeken Kanarya, tecrübeli oyuncuyu transfer etmesi durumunda onun çok yönlülüğünden de faydalanacak. Çünkü Kaan, savunmanın göbeğinde oynamasının yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.

Kaan’la Türkiye dışından İtalyan ekibi Atalanta’nın da ciddi anlamda ilgilendiği konuşuluyor.

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