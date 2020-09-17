Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Diego Perotti sesleri! Anlaşma tamam...

Sarı-lacivertlilerin, Roma'dan Diego Perotti ile anlaştığı kaydedildi. Arjantinli yıldızın bonservisine 3 milyon euro, yıllık maaşına da 2.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Transferin etkili takımı Fenerbahçe yeni bir isimle daha son aşamaya geldi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Diego Perotti konusunda sıcak gelişmeler dikkat çekti. İtalya basını, Roma ile Fenerbahçe'nin Perotti için anlaşmaya vardığını belirtti.

Hücumda kanatlarda oynayan Arjantinli futbolcu için 3 milyon euro ödeneceği iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncuya yıllık olarak 2.5 milyon euro da maaş ödeneceği savunuldu.

Perotti, geçen sezon Roma'da 26 resmi maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.