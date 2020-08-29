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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor!
29.08.2020 - 15:15 | | TRT Spor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Nabil Dirar için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Transfer sezonunun en flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe'de hareketlilik tüm hızıyla devam ederken ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alındı.

Brugge devreye girebilir

Tecrübeli futbolcunun eski kulübü Club Brugge'e dönebileceği de gelen haberler arasında. Brugge, Faslı oyuncu için harekete geçma kararı alırsa Fenerbahçe teklifi değerlendirecek.

Transfer haberleri | Fenerbahçede Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor

Transfer haberleri | Fenerbahçede Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor

 

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