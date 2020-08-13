Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor
13.08.2020 - 17:28 | | TRT Spor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de geleceğindeki belirsizlik devam eden Tolgay Arslan için Hannover ile görüşmeler sürüyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor
ABONE OL

Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerden biri olan Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüştü. Menajer Ahmet Bulut'un, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Transfer haberleri | Fenerbahçede Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!
    Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!
  2. Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip
    Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip
  3. Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı
    Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı
  4. Yazın en büyük boks gecesi...
    Yazın en büyük boks gecesi...
  5. Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...
    Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray, Ryan Donk'u bu akşam KAP'a bildirecek

Son dakika | Galatasaray, Ryan Donk'u bu akşam KAP'a bildirecek

İbrahim Sehic: Konyaspor'un hedefi ilk 5 olmalı

İbrahim Sehic: Konyaspor'un hedefi ilk 5 olmalı

Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı 615 bin dolara satıldı

Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı 615 bin dolara satıldı

Barcelona-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sıradaki Haber