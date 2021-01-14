Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer teklifi

Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil transferini bitirmeye çalışırken bir yandan da stoper arayışını devam ediyor.

Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Atilla Szalai için oyuncunun kulübü Apollon Limassol’a resmi teklif yaptı. 22 yaşındaki Macar oyuncu savunmanın göbeğinde oynuyor ve her iki ayağını da kullanabiliyor. 1.92 bopyundaki oyuncu hava toplarındaki üstünlüğüyle de biliniyor.

22 yaşındaki stoper takımıyla bu sene çıktığı 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.