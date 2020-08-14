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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
14.08.2020 - 09:06 | | Takvim

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...

Fenerbahçe'den Alpaslan atağı sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, kaleci arayan Göztepe'ye "Size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" önerisini sundu.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas önerisi.

Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu.

Transfer haberleri | Fenerbahçeden Göztepeye teklif: Ver Alpaslanı al Harunu...

Bir süredir İzmir kulübünden Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.

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