Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Papiss Cisse ile 1+1 yıllık imza!

CELAL UMUT EREN

Samatta için 6.5 milyon euroya yakın bonservis ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Ze Luis konusunda temkinli davranmak zorunda kaldı. Erol Bulut ve yardımcılarının Alanyaspor’da birlikte çalıştığı Papiss Cisse, üst düzey yetenekleri ve başarılı kariyeriyle öne çıktı

Fenerbahçe’de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala forvet çalışması hızlandı. Aston Villa’dan Mbwana Samatta’yı bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde son olarak Papiss Cisse ismi öne çıktı.

Her ne kadar Ze Luis ve Porto ile görüşmeler olsa da ibre artık tamamen Cisse’ye kaydı. Senegalli forvetin hem bonservissiz olması hem de Alanyaspor’da Erol Bulut’la başarı yakalaması da transfer ihtimalini bir hayli güçlendirdi.



Samatta için 6.5 milyon euroya yakın bonservis ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Ze Luis konusunda temkinli davranmak zorunda kaldı. Cisse’nin her ne kadar yaşı 35 olsa da birçok olumlu yönü ortaya çıkıyor. Hem maddi hem de manevi anlamda Fenerbahçe için bu transfer daha uygun gözüküyor. Deneyimli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması düşünülüyor.







İşte Papiss Cisse’yi Fenerbahçe’ye yaklaştıran etkenler:

-Alanyaspor’da Erol Bulut başta olmak üzere kondisyoner Pantelis Pantelepoulos, analist İbrahim Menderes ve yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ile beraber çalıştı.

-Ozan Tufan ile 2018-19 sezonunda Alanyaspor’da takım arkadaşıydı.

-Mame Thiam vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı.

- Süper Lig’de son 2 sezonda Alanyaspor formasıyla 58 maça çıktı ve 38 gol attı.

-Yakın arkadaşları Demba Ba (Başakşehir) ve Moussa Sow (Ümraniyespor) İstanbul’da yaşıyor.

- Kariyeri güçlü. 4 yıl Premier Lig tecrübesi (Newcastle), 5 yıl Fransa Ligue 1 ve 3 yıl Bundesliga tecrübesi bulunuyor.

Bulut’la iyi anlaşıyor

Papiss Cisse ile Erol Bulut arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Geçen sezon Alanyaspor’da beraber çalışan ikili her fırsatta birbirlerine olan bağlılıktan bahsediyordu.

Erol Bulut, Papiss Cisse için “Hem futbolculuk dönemim hem de antrenörlük dönemimde çalıştığım en iyi profesyonellerden. Müthiş bir profesyonel. Bir tane antrenman kaçırmamıştır. 34 yaşında ama müthiş profesyonel. Papiss Cisse gibi futbolcun olsun yeter ki” ifadelerini kullanmıştı.

Papiss Cisse de Erol Bulut hakkında, “Açık olacağım, kusursuz bir teknik direktör. İyi teknik adam, iyi bir karakter. Benimle her konuştuğunda güven veriyor. Oyuncularına inanıyor” yorumunu yapmıştı.

Ceza alanında gerçek bir avcı!

Çin kulübü Shandong Luneng’den geldiği Aytemiz Alanyaspor’da iki sezon forma giyen Papiss Cisse, Süper Lig kariyerinde attığı 38 golün tamamını ceza sahası içinden kaydetti. Alanyaspor’da 58 lig maçına çıkan Senegalli yıldız, 38 golün 7’sini kafayla atarken, penaltıdan 2 gol buldu. Cisse’nin net gol pozisyonlarını golle sonuçlandırma yüzdesi 40.9 oldu. Bu karşılaşmalarda 94 kez isabetli şut atan deneyimli oyuncu, rakip ceza sahasında 345 kez topla buluştu.

İngiltere’de çok popülerdi

2011-2014 arası Premier Lig’de Newcastle United forması giyen Papiss Cisse çok sevilmişti. Hatta Newcastle tribünleri tarafından Didier Drogba ile kıyaslanan Cisse, golleriyle dikkat çekmişti.

İngiltere’de 117 lig maçında 37 gol atan Senegalli yıldız, Newcastle’a ‘Super Scout’ olarak tanınan Graham Carr ile gelmişti. Deneyimli idareci, Cisse ile mutlaka uzun süreli kontrat yapılması gerektiğini belirterek, yıldız oyuncunun çok iyi bir karakter ve profesyonel olduğunu söylemişti. Bu nedenle de Premier Lig kulübü Cisse ile 5.5 yıllık sözleşme yapmıştı.

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