Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Selmani hamlesi
13.08.2020 - 07:31 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Selmani hamlesi

Sarı-Lacivertli takım son olarak kale için Menemenspor'un Arnavut oyuncusu Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Selmani hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Fenerbahçe, Altay Bayındır'a alternatif arayışları kapsamında TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. TRTSpor'un haberine göre 22 yaşındaki Arnavut kaleci için Fenerbahçe'nin transfer istediği olduğu bildirildi.

Transfer haberleri | Fenerbahçeden Selmani hamlesi

Selmani geçen sezon 32 lig maçında görev yaparken aynı zamanda Arnavutluk U21 takımının kalesini de koruyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde son dakika mucizesi! Tam 3 dakikada..
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray sezonu açtı! Diagne, Babel, Arda...

Alex'in Fenerbahçe'de unutamadığı 5 anısı

 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
  2. Trabzonspor'dan 16 imza birden
    Trabzonspor'dan 16 imza birden
  3. Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
    Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
  4. Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
    Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
  5. Fenerbahçe'de üst üste vedalar
    Fenerbahçe'de üst üste vedalar



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

"Trabzonspor'da Newton'un vazgeçilmezi Nwakaeme olacak"

"Trabzonspor'da Newton'un vazgeçilmezi Nwakaeme olacak"

Sıradaki Haber