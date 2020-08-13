Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Selmani hamlesi

Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'a alternatif arayışları kapsamında TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. TRTSpor'un haberine göre 22 yaşındaki Arnavut kaleci için Fenerbahçe'nin transfer istediği olduğu bildirildi.

Selmani geçen sezon 32 lig maçında görev yaparken aynı zamanda Arnavutluk U21 takımının kalesini de koruyor.

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