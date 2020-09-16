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16.09.2020 - 23:09 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Stefano Okaka hamlesi

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Udinese'den Stefano Okaka için girişimler yaptığı kaydedildi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Stefano Okaka hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve 2 forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için yeni bir haber geldi.

TRT Spor'da aktarılan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Udinese'den Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyu takımın vazgeçilmez oyuncusu olarak düşünmediği ve rotasyonda değerlendireceği, bir forvet daha almayı planladıkları kaydedildi.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'A GELİYORDU

Geçen sezon Watford'dan Udinese'ye transfer olan Okaka, o dönemde Beşiktaş'tan teklif aldığını söylemişti.

İmza sonrasında konuşan İtalyan milli oyuncu, "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Teklif ettikleri sözleşme güzeldi. İtalya'da oynayacağım tek takım Udinese'ydi ve son gün buraya döndüm." demişti.

Kariyeri boyunca 376 maça çıkan tecrübeli forvet, 76 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. Okaka geçen sezon Udinese'de ise 33 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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