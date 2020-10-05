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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçeli Osman ErtuÄŸrul Çetin, AltÄ±nordu'da!
05.10.2020 - 18:00 |

Transfer haberleri | Fenerbahçeli Osman ErtuÄŸrul Çetin, AltÄ±nordu'da!

FenerbahÃ§e'nin altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen genÃ§ kaleci Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin, geliÅŸimini tamamlamasÄ± iÃ§in AltÄ±nordu'ya verildi.Â

Transfer haberleri | Fenerbahçeli Osman ErtuÄŸrul Çetin, AltÄ±nordu'da!
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FenerbahÃ§e'nin altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen genÃ§ kaleci Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin, geliÅŸimini tamamlamasÄ± iÃ§in AltÄ±nordu'ya verildi.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AltyapÄ± kalecimiz Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin'in kiÅŸisel geliÅŸimini tamamlamasÄ± iÃ§in AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼ ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AnlaÅŸma her iki kulÃ¼bÃ¼n de haklarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â 

GenÃ§ kalecinin durumunun takip edileceÄŸi belirtilerek, "Futbolcu yetiÅŸtirme konusunda sadece Ã¼lkemizde deÄŸil, dÃ¼nyada da adÄ±nÄ± duyuran AltÄ±nordu KulÃ¼bÃ¼ne kalecimizin geliÅŸimi konusunda verecekleri destek iÃ§in ÅŸimdiden teÅŸekkÃ¼r eder, Ã¼lke futbolunun geleceÄŸi iÃ§in bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yayÄ±larak devamÄ±nÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Transfer haberleri | FenerbahÃ§eli Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin, AltÄ±norduda

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