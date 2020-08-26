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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçeli Zanka'nın transfer şifresi: 25 numara
26.08.2020 - 13:14 |

Transfer haberleri | Fenerbahçeli Zanka'nın transfer şifresi: 25 numara

Kopenhag kulübü Victor Nellson’un 25 numaralı formasının 4 numara olarak değiştirildiğini duyurdu. Bu değişiklik, Fenerbahçeli Zanka’nın eski takımında giydiği formayı boşa çıkararak kendisi için yeniden hazır etme hamlesi şeklinde yorumlandı.

Transfer haberleri | Fenerbahçeli Zanka'nın transfer şifresi: 25 numara
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka’nın takımdaki geleceği belirsizliği koruyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Huddersfield Town’dan transfe ettikleri futbolcudan beklediği verimi alamazken, oyuncuyu ligin ikinci yarısında Fortuna Düsseldorf’a kiralamıştı.  

Bu sezon da savunmasında takviye çabalarına girişen Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferinin ardından defansı takviye etmek için bir oyuncu transferi daha yapabilir. Zanka için ise eski kulübü Kopenhag ciddi bir şekilde devrede ve tarafların rakamlarda anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.  

Kopenhag Kulübü’nün resmi hesaplarından gerçekleştirilen bir paylaşım, bu transferle ilgili atılmış bir adım olarak yorumlandı. Danimarka ekibi, takımın yıldız isimlerinden Victor Nelsson’un 25 olan forma numarasının 4 olarak değiştirildiğini duyurdu. 

Zanka Kopenhag’da oynadığı dönemde 25 numaralı formayı giyiyordu. Kopenhag’ın twitter hesabından gerçekleştirdiği paylaşıma yorum yapan taraftarların, futbolcunun tekrar takıma döneceği için bu numaranın boşa çıkarıldığı şeklindeki yorumları dikkat çekti. 

Transfer haberleri | Fenerbahçeli Zankanın transfer şifresi: 25 numara

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