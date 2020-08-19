Transfer haberleri | Fernandao, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Transferde makas daralıyor, takımlar sezonun başlamasına 20 gün kala imzaları ardı ardına patlatıyor. Özellikle de ligin yeni ekiplerinde büyük hareketlilik var. Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e dönen Erzurumspor, forvetini sağlamak almak için bir süredir Fenerbahçe’nin eski golcüsü Fernandao ile temas halindeydi. Konyaspor’un da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Brezilyalı forvetin transferinde mutlu sona ulaşan taraf Dadaşlar oldu. Mavi- Beyazlılar, oyuncuyla her konuda el sıkıştı. İmzaların birkaç güne kadar atılmasına kesin gözle bakılıyor.

Son görüşme İstanbul’da

Bursaspor ve Fenerbahçe’de ortaya koyduğu muhteşem performansların ardından önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne sonra da ülkesine dönen 32 yaşındaki golcüyle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yarın yola çıkacak olan Fernandao, İstanbul’da Erzurumspor yetkilileriyle bir araya gelecek.

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