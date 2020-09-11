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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Fransız basını duyurdu: Marcelo, Beşiktaş için imkansız değil
11.09.2020 - 07:27 | | Sporx

Transfer haberleri | Fransız basını duyurdu: Marcelo, Beşiktaş için imkansız değil

Transfer döneminde kadrosundan bir çok kişiyi gönderme kararı alan Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu ve oyuncunun Beşiktaş'a dönmesinin sürpriz olmadığı yazıldı.

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Transfer döneminde önemli isimlerinin ayrılışına izin veren Olympique Lyon'da sıradaki ismin stoper Marcelo olabileceği konuşuluyor.

Footmercato'nun haberine göre, Lyon, Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayırmıştı ve son olarak Tatarusanu ile Kenny Tete'nin ardından sıradaki ismin Marcelo olabileceği belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın 2 sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı belirtildi.

Sözleşmesi Haziran 2021'de bitecek olan 33 yaşındaki Marcelo'nun geçen yıl taraftarlar ile yaşadığı gerginliği unutmadığını ve ailesinin de ülke değiştirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2 şampiyonluk gören Marcelo siyah beyazlı formayı 61 kez giymiş, 5 gol atmış ve 2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon euroya Lyon'a gönderilmişti.

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