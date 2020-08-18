Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fransızlar Gustavo için savaşta! Şimdi de Monaco...
18.08.2020 - 09:15 | | Fanatik

Transfer haberleri | Fransızlar Gustavo için savaşta! Şimdi de Monaco...

Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo’yu, Fransızlar paylaşamıyor. Lyon’un ardından bu kez de Monaco, Brezilyalı orta saha için devreye girdi ve bonservis bedeli olarak 8.5 milyon euro teklif etti.

ABONE OL

Fenerbahçe’nin geride bıraktığımız sezonda performansıyla en dikkat ismi olmayı başaran yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’nun peşini, Fransız kulüpleri bırakmıyor. Geçen sezon başında Marsilya’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Gustavo’ya, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkma başarısı gösteren Lyon’un büyük bir ilgisi vardı.

Teknik direktör Rudi Garcia’nın da ısrarla takımında görmek istediği oyuncu için Lyon önce 6 milyon Euro, sonra da 7 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Kanarya’nın, kapıyı 10 milyon eurodan açtığı öğrenilirken bu kez de devreye Ligue 1’in bir başka ekibi Monaco’nun girdiği ifade edildi.

Taraftarlar ayağa kalktı

Yeni hocası Niko Kovac yönetiminde yeni sezonda üst sıralara oynamak isteyen Monaco’nun da, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8.5 milyon Euro’luk bir teklifle, Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı. Teknik direktör Erol Bulut’un takımında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncunun başka bir takıma satılmasını taraftarlar da kesin olarak istemiyor. Hatta dün Gustavo hakkında çıkan transfer haberleri sonrası taraftarlar sosyal medyada adeta ayağa kalktı ve “Herkes satılsın ama Gustavo takımda kalsın” şeklinde görüşlerini paylaştılar.

Transfer haberleri | Fransızlar Gustavo için savaşta Şimdi de Monaco...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri - Lemina’da mutlu son! Anlaşma sağlandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Kadıköy'de 'Yeni Sow'! Inter’den rapor...
Atalanta 1-2 PSG maç özeti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fransızlar Gustavo için savaşta! Şimdi de Monaco...
    Transfer haberleri | Fransızlar Gustavo için savaşta! Şimdi de Monaco...
  2. Transfer haberleri | Erol Bulut'tan Selmani transferine veto
    Transfer haberleri | Erol Bulut'tan Selmani transferine veto
  3. Transfer haberleri | Göztepe, Sinan Bolat ile anlaştı
    Transfer haberleri | Göztepe, Sinan Bolat ile anlaştı
  4. Transfer haberleri | Garry Rodrigues ayrılıyor
    Transfer haberleri | Garry Rodrigues ayrılıyor
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | Tolgay Arslan'ın yeni adresi Almanya
    Fenerbahçe transfer haberleri | Tolgay Arslan'ın yeni adresi Almanya



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

TransAnatolia’da kıyasıya mücadele

TransAnatolia’da kıyasıya mücadele

Mensah: "Beşiktaş ve Sergen Yalçın beni heyecanlandırdı"

Mensah: "Beşiktaş ve Sergen Yalçın beni heyecanlandırdı"

Transfer haberleri | Trabzonspor’da Olcay Şahan sesleri!

Transfer haberleri | Trabzonspor’da Olcay Şahan sesleri!

Sıradaki Haber