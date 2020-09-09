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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşüyor!
09.09.2020 - 09:33 |

Transfer haberleri | Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşüyor!

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi gerçekleşmek üzere. Stoke City'den kiraladığı Etebo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı.

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Galatasaray, Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah için kulübüyle görüşmelere başladı. Gana basınından footballghana.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı.

Stoke City'den Etebo'yu resmen açıklayan ve sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katacak olan Galatasaray diğer bombayı Asamoah ile patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilem Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Galatasaray'ın Inter'e bedelsiz kiralama teklifi yaptığı ve Conte'nin de Asamoah'ı kadrosunda düşünmediği belirtildi. Sarı Kırmızılı takımın Inter ile görüşmelerde sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Transfer haberleri | Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşüyor

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