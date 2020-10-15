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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızını takibe aldı!
15.10.2020 - 09:59 | | Sabah

Transfer haberleri | Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızını takibe aldı!

Sezon sonu sözleşmeleri biten Linnes ve Şener’le yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, 20 yaşındaki İsmail Çokçalış’ı performansını artırması halinde ara transfer döneminde kadrosuna dahil edecek.

Transfer haberleri | Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızını takibe aldı!
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Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden G.Saray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.

İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Transfer haberleri | Galatasaray, Bursasporun genç yıldızını takibe aldı

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