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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti
04.09.2020 - 08:47 | | Fanatik

Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti

Scout (oyuncu) ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in çok istediği Jakub Moder ve Kamil Jozwiak konusunda Galatasaray yeni hamle yapacak. Polonya'ya gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, Lech Poznan ile masaya oturacak.

Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti
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Yaklaşık 1 ay önce ciddi şekilde gündeme gelen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak, hala Aslan'ın radarında. Galatasaray'ın daha önce yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama önerileri geri çevrilmiş, Lech Poznan yüksek rakamlar istemişti. Bu gelişme sonrası işi soğutan Sarı-Kırmızılı yönetim, ligin başlamasına 1 hafta kala yeniden gaza bastı. Galatasaray'ın profesyonelleri, önümüzdeki günlerde bir kez daha Polonya çıkarması yapacak. Modar ve Jozwiak için kesin satın alma maddesinin yer alacağı kiralık teklif sunulacak. Daha önce bu formül ile Luyindama'yı renklerine bağlayan Cim Bom, benzer yol haritasıyla iki genç yıldızın transferini çözmeyi hedefliyor.

1.88 boyundaki ve 21 yaşındaki Moder, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

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Patlama yapacaklar

Bir diğer Polonyalı Jozwiak ise sol kanat. 22 yaşındaki Jozwiak da aynı takım arkadaşı Modar gibi Polonya Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alıyor. Galatasaray'ın scout ekibinin önerdiği iki futbolcu için Fatih hoca da oldukça istekli. Pek çok Avrupa ekibinin radarındaki Polonyalılar patlama yapma potansiyeli çok yüksek.

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Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti

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