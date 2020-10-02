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02.10.2020 - 10:11 |

Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!

Sarı kırmızılı takımda Brezilyalı stoper Marcao'nun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Galatasaray yönetimi Marcao için kararını verdi.

Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!
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Sarı-Kırmızılılar, Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao hakkında son kararı verdi. Teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yapan yönetim, Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesini kararlaştırdı.

Fanatik'in haberine göre takımın Avrupa ve ligdeki durumuna göre, ara transferdeki tekliflere verilecek cevap tekrar gözden geçirilecek. Bu arada dün akşamki Rangers mücadelesinde, Marcao'yu takip etmeleri için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden temsilci gönderildiği öğrenildi.

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